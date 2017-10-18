В Подмосковье избит водитель «скорой»: задержаны двое молодых людей

В подмосковном Пушкине задержаны двое мужчин по подозрению в избиении водителя скорой медицинской помощи. Инцидент произошел во 2-м Некрасовском проезде, куда прибыл по вызову автомобиль с бригадой медиков.

По предварительным данным, между водителем и двумя неизвестными возник конфликт. В результате пострадал сотрудник медучреждения – он был госпитализирован в одну из больниц города.

Вскоре полицейские разыскали и доставили в отдел правонарушителей – молодых людей 18 и 20 лет.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по факту происшествия уже проводится проверка.

К расследованию также подключился Следственный комитет. «Следствие проверит и установит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении регионального главка СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.17

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