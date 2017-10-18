В Москве арестован «бомбила»: травил пассажиров психотропными веществами

Следственный комитет сообщил о задержании в Москве частного таксиста 29-летнего Ваагана Карапетяна, который обвиняется в отравлении своих пассажиров психотропными веществами и похищении их имущества. Как говорится в сообщении столичного главка ведомства, один из клиентов «бомбилы» скончался.

По данным следствия, 9 апреля таксист вблизи одного из ночных клубов Москвы предложил 54-летнему мужчине услуги частного извоза. В ходе поездки Карапетян предложил пассажиру выпить минеральную воду, в которой заранее растворил психотропные вещества. Дождавшись действия препаратов, таксист похитил у клиента наручные часы и сотовый телефон на общую сумму 25 тыс рублей. После этого обвиняемый высадил мужчину в бессознательном состоянии в безлюдном месте, где через непродолжительное время он скончался. По заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила от сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, сопряженное с разбоем). В ходе расследования сотрудники СК России провели обыски по месту жительства обвиняемого. В результате – было изъято 18 мобильных телефонов, 76 аксессуаров к ним, более 40 предметов украшений из драгоценных металлов и более 100 наручных часов, а также 186 таблеток сильнодействующих психотропных препаратов.

В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие проверяет фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы и устанавливает принадлежность имущества, изъятого в ходе обыска у обвиняемого. Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий Карапетяна и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, с убедительной просьбой сообщить указанную информацию по телефонам:

8 (495)616-66-68 – Останкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве;

8 (495) 690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве;

02 – полиция.

В СКР заверили, что конфиденциальность гарантируется.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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