ЧП в Подмосковье: 10-месячный малыш умер после глотка минералки

В Подмосковье 10-месячный ребенок скончался, выпив жидкость из бутылки с этикеткой минеральной воды. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Несчастный случай произошел у торгового центра «Отрада» в Красногорске. По версии следствия, находясь в машине с матерью, малыш увидел бутылку и потянулся к ней. Женщина, уверенная, что этикетка соответствует содержимому, передала ее ребенку. Однако сделав глоток, малыш почувствовал себя плохо. Он был доставлен в клиническую больницу, но реабилитационные мероприятия не помогли.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-химическая экспертиза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.17

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