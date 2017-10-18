Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 октября 2017, 16:13 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

ЧП в Подмосковье: 10-месячный малыш умер после глотка минералки

ЧП в Подмосковье: 10-месячный малыш умер после глотка минералки

В Подмосковье 10-месячный ребенок скончался, выпив жидкость из бутылки с этикеткой минеральной воды. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Несчастный случай произошел у торгового центра «Отрада» в Красногорске. По версии следствия, находясь в машине с матерью, малыш увидел бутылку и потянулся к ней. Женщина, уверенная, что этикетка соответствует содержимому, передала ее ребенку. Однако сделав глоток, малыш почувствовал себя плохо. Он был доставлен в клиническую больницу, но реабилитационные мероприятия не помогли.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-химическая экспертиза.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.17

Россияне покупают нелегально через интернет лекарств на 75 млрд рублей. / В России хотят легализовать свободную вырубку новогодних елок. / Советская олимпийская чемпионка вспомнила об изнасиловании 27-летней давности.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье избит водитель «скорой»: задержаны двое молодых людей

ЧП в Подмосковье: поезд протаранил фуру

Гибель Дмитрия Марьянова: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет заинтересовался отказом медиков помочь актеру Марьянову: организована проверка

В Подмосковье задержаны подростки за заказное убийство женщины

В Подмосковье снова крупный пожар: ночью в Чехове горел торговый центр

Начальник отдела полиции Воскресенского района стал фигурантом уголовного дела: насмерть сбил пешехода

Подмосковный сутенер попался на организации подростковой проституции
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Россию «электризуют» к выборам Путина

Скандалы и происшествия /

По делу о растрате замглавы ФСИН Коршунова задержана его соучастница

В Москве младенец погиб во время купания

Наука /

Японцы нашли пещеру для колонизации Луны

«Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости