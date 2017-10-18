В Москве младенец погиб во время купания

В Москве возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 6-месячному ребенку, который погиб во время купания в детской ванной. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Несчастный случай произошел 15 октября в квартире жилого дома в центре столицы. По версии следствия, мать посадила младенца в специальное детское кресло для купания и ненадолго оставила его без присмотра. Когда женщина вернулась, мальчик уже не подавал признаков жизни. Отец сделал, что мог для восстановления дыхания сына. Прибывшие сотрудники «скорой помощи» провели реанимационные мероприятия и доставили ребенка в больницу. Однако на следующий день малыш скончался.

Следователи устанавливают все обстоятельства гибели ребенка, расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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