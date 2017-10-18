Россия снова в лидерах по добыче нефти, но сокращает переработку

Россия снова вышла в мировые лидеры по добыче нефти – в августе страна в среднем производила 10,346 млн баррелей в сутки. При этом, согласно данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), нефтепереработка падает, и увеличивать экспорт «черного золота» также не получается.

В августе РФ в очередной раз опередила Саудовскую Аравию, чей объем добычи сократился на 0,6%. Стоит отметить, что в июле Россия в среднем добывала 10,393 млн баррелей, что на 0,5% больше, чем в августе. Саудовская Аравия в июле также отставала от РФ, добывая 10,010 млн баррелей, передает РИА «Новости».

При этом Эр-Рияд по-прежнему наращивает объемы экспорта: в августе показатели арабского королевства в месячном выражении выросли на 0,2% до 6,708 млн баррелей в сутки. Данные по аналогичному показателю России еще не были опубликованы, однако известно, что в июле Россия экспортировала 5,102 млн баррелей в сутки, в июне – 5,247 млн.

Объемы нефтепереработки в России в августе снизились на 1,2% – до 5,814 млн баррелей в сутки. В Саудовской Аравии переработка сократилась в два раза больше – на 2,5% до 2,62 млн баррелей в сутки.

В то же время, Ирак – второй по величине производитель нефти в ОПЕК, к концу лета сократил нефтедобычу на 0,5%, до 4,38 млн баррелей, но экспорт нефти вырос на 0,7% – до 3,789 млн баррелей в сутки.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.10.17

СКР: «Пьяный» мальчик был трезв и здоров. / Кризиса «нет»: реальные доходы жителей России продолжают падать. / Ученые: Депрессия и головная боль имеют непосредственную связь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»