Убийственный дорожный конфликт: задержан москвич, расстрелявший мужчину в центре Москвы

В Москве задержан подозреваемый в убийстве на Новослободской улице, где 16 октября был застрелен мужчина 1979 года рождения. Как выяснилось, преступление было совершено из-за дорожного конфликта.

Убийство произошло вблизи жилых домов: преступник совершил не менее четырех выстрелов в жертву, после чего скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное оборот оружия).

Следователям удалось установить и поймать убийцу – им оказался 40-летний москвич. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на допросе он полностью признал свою вину и пояснил, что совершил преступление из-за дорожного конфликта.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что участники конфликта не поделили дорогу, а подозреваемый в убийстве – подполковник МВД на пенсии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.17

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