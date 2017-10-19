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Четверг, 19 октября 2017, 16:01 мск

российское информационное агентство 18+

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«Денег нет»: против руководства Шатурского хлебокомбината возбуждено уголовное дело

«Денег нет»: против руководства Шатурского хлебокомбината возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства «Шатурского хлебокомбината», где с мая по август не выплачивалась зарплата работникам. Как сообщила пресс-служба регионального главка СКР, пострадавшими оказались 102 человека.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Как установлено, руководство имело «реальную возможность на погашение долга перед работниками», однако «израсходовало денежные средства на иные нужды из корыстной и личной заинтересованности».

Общая задолженность по зарплате составляет более 2 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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