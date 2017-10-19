В подмосковной больнице умер 7-месячный ребенок: возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-месячного ребенка в реанимационном отделении ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 15 октября. Мать погибшего винит в случившемся врачей. По ее мнению, смерть малыша наступила «в результате неосторожных действий медицинского персонала».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.17

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