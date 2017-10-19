Изнасиловали демоны: московская пенсионерка озадачила полицию

Московская пенсионерка пожаловалась в полицию на изнасилование демонами. По ее словам, в надругательстве участвовали восемь «злодеев», которые затем скрылись с места преступления, а помогали им «ангелы света».

Согласно рапорту, обнародованному телеграм-каналом Mash, странный звонок поступил в отдел МВД России по району Преображенское города Москвы 18 октября. Для проверки информации на место ЧП выехал оперуполномоченный, однако 87-летняя москвичка по домофону отказалась открыть дверь, пообещав предоставить всю информацию по телефону.

Как рассказала потерпевшая, около 04:00 в окно ее квартиры на 7 этаже «влетели бесы в количестве порядка 8 особей и изнасиловали». Кроме того, она сообщила, что помогали им проникнуть в квартиру – «ангелы света».

Пенсионерка также призвала полицейских связаться со Святой Успенской Киево-Печерской Лаврой, так как «ее сотрудниками задержан» один из бесов-насильников, залетавший в ее окно.

Потерпевшая добавила, что ранее неоднократно обращалась в полицию «по фактам посещения ее квартиры потусторонними силами».

«На основании вышеизложенного полагал бы передать данную информацию в службу УУП для принятия решения в соответствии с действующим законодательством РФ», – отрапортовал оперуполномоченный.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.10.17

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