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Четверг, 19 октября 2017, 16:55 мск

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Москва

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«Сэкономили»: власти Москвы потратят на новый год почти миллиард

«Сэкономили»: власти Москвы потратят на новый год почти миллиард

Мэрия Москвы потратит на празднование нового 2018 года около миллиарда рублей, однако это на 30% меньше, чем ушло а встречу 2017-го. Сэкономить помогут конструкции и различные арт-объекты, созданные для предыдущих городских праздников. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в бюджете на мероприятия, посвященные празднованию 2018 года, заложено 930 млн рублей. Средства пойдут «на дополнительное праздничное оформление, приобретение различных световых конструкций, на проведение театральных постановок и другие мероприятия», передает Интерфакс.

Немерюк рассчитывает, что на каждый вложенный в праздник бюджетный рубль в городскую казну вернет пять рублей – в виде налоговых поступлений. При этом он сослался на удачный опыт городских фестивалей и рост турпотока.

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© 2017, РИА «Новый День»

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