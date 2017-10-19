Выстрел в голову: в Подмосковье совершено убийство 33-летнего безработного

В подмосковном Долгопрудном совершено убийство 33-летнего безработного местного жителя. Его труп с простреленной головой был обнаружен у одного из домов города ночью 18 октября.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также лиц, причастных к преступлению. Назначены судебные экспертизы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.17

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