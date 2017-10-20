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В Подмосковье полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе

В Подмосковье полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе

В Подмосковье задержан полицейский, сбивший на своем автомобиле ребенка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ДТП произошло накануне днем на улице Спирина в Коломне.

Как установило следствие, находившийся в отпуске 34-летний участковый уполномоченный ОУУП и ПНД Центрального отдела полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу, двигаясь на личной машине, нарушил правила дорожного движения и наехал на пешеходном переходе на 11-летнего ребенка. Пострадавший был госпитализирован в ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» с различными телесными повреждениями.

Против полицейского возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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