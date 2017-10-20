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Пятница, 20 октября 2017, 13:38 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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День народного единства: в Москве готовится «Русский марш»

День народного единства: в Москве готовится «Русский марш»

Националисты готовят «Русский марш» в Москве в День народного единства. Уведомление о проведении акции 4 ноября в районе Люблино поступило в столичную мэрию – от организаций «Новая оппозиция» и «Новая правая альтернатива».

Инициаторы акции намерены собрать до 5 тысяч участников на акцию и до 3 тысяч – на митинг и обещают, что их «лозунги и атрибутика не будут носить экстремистской направленности».

Заявителем РМ-2017 выступил активист «Новой оппозиции», которая представляет общественную коалицию националистов, либералов и демократов, Роман Ковалев. Он утверждает, что представляет интересы националиста Юрия Горского, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности и сбежавшего за рубеж из-под домашнего ареста.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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