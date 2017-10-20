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В Подмосковье задержан очередной педофил: развращал девочку через соцсети

В Подмосковье задержан очередной педофил: развращал девочку через соцсети

В подмосковном Ступине задержан педофил, развращавший 12-летнюю девочку через социальную сеть. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, 42-летний местный житель вступил в переписку с малолетней, «в отношении которой совершил развратные действия». По его указанию она снимала и отправляла ему фото интимного характера.

Из квартиры подозреваемого изъято более 10 единиц компьютерной техники. Не исключено, что мужчина причастен к другим подобным преступлениям.

Стоит отметить, что, согласно данным Роскомнадзора, социальные сети способствуют распространению детской порнографии. За неделю ведомство выявляет до 600 интернет-ресурсов с подобным контентом. При этом 70% его распространяют соцсети.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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