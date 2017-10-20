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российское информационное агентство 18+

Москва

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В Москве 4-летняя девочка умерла после операции в стоматологической клинике

В Москве 4-летняя девочка умерла после операции в стоматологической клинике

В Москве четырехлетняя девочка умерла в клинике детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии на улице Тимура Фрунзе. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ведомстве уточнили, что малышка была прооперирована 19 октября. В тот же день ее состояние здоровья ухудшилось, после чего ее перевели в палату интенсивной терапии, где, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

В настоящее время проводится расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным телеканала «360», девочка умерла из-за острой сердечной недостаточности. Она приехала в московскую клинику из Алтайского края еще 10 октября на операцию в связи с недоразвитием нижней челюсти.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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