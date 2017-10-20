В Москве умерла пациентка косметологической клиники

В московской косметологической клинике умерла 46-летняя пациентка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, женщина почувствовала себя плохо до начала косметологической процедуры. Прибывшие по вызову работники «скорой помощи» провели реанимационные мероприятия и доставили пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу. Однако спасти женщину не удалось – 15 октября она скончалась.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины.

Между тем, по данным телеграм-канала Mash, пациентке стало плохо прямо во время процедуры пилинга, хотя медики и уверяют обратное. У женщины констатировали клиническую смерть, после чего врачи еще 4 дня боролись за ее жизнь.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.10.17

Греф вынес приговор программистам: «Ваш век завершен». / Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось. / Следователи пошли по школам: детей предупредили о плохих последствиях участия в протестах. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»