Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2017, 17:42 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

В подмосковном Королёве автобус «вылетел» в кювет: три человека ранены

В подмосковном Королёве автобус «вылетел» в кювет: три человека ранены

Сегодня дням в подмосковном Королёве произошла авария с участием рейсового пассажирского автобуса, в результате чего три человека получили ранения. ЧП случилось на улице Тихонравова в микрорайоне Юбилейный.

В местную больницу поступили три пассажира автобуса. Одну женщину госпитализировали с подозрением на перелом. Остальные – проходят обследование, передает РИАМО.

Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.10.17

Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний. / В Москве умерла пациентка косметологической клиники. / Греф вынес приговор программистам: «Ваш век завершен».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье задержан очередной педофил: развращал девочку через соцсети

В Подмосковье полицейский сбил ребенка на пешеходном переходе

«Дрожали стекла»: взрыв на газопроводе напугал жителей подмосковного поселка

Выстрел в голову: в Подмосковье совершено убийство 33-летнего безработного

В подмосковной больнице умер 7-месячный ребенок: возбуждено уголовное дело

«Денег нет»: против руководства Шатурского хлебокомбината возбуждено уголовное дело

СКР: «Пьяный» мальчик был трезв и здоров

ЧП в Подмосковье: 10-месячный малыш умер после глотка минералки
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний

В Москве умерла пациентка косметологической клиники

Экономика /

Греф вынес приговор программистам: «Ваш век завершен»

Общество /

Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось

Общество /

Следователи пошли по школам: детей предупредили о плохих последствиях участия в протестах

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости