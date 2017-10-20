В подмосковном Королёве автобус «вылетел» в кювет: три человека ранены

Сегодня дням в подмосковном Королёве произошла авария с участием рейсового пассажирского автобуса, в результате чего три человека получили ранения. ЧП случилось на улице Тихонравова в микрорайоне Юбилейный.
В местную больницу поступили три пассажира автобуса. Одну женщину госпитализировали с подозрением на перелом. Остальные – проходят обследование, передает РИАМО.
Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 20.10.17
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