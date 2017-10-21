Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 октября 2017, 16:06 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

В Москве задержан высокопоставленный сотрудник столичной полиции

В Москве задержан высокопоставленный сотрудник столичной полиции

В Москве задержан высокопоставленный сотрудник управления тыла столичного главка полиции по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщила пресс-служба ведомства, нарушения были выявлены при проверке государственного контракта.

«Сотрудник при проведении приемки выполненных сторонней организацией в рамках государственного контракта работ, заведомо зная, что указанные работы выполнены не в полном объеме, подписал акт об их выполнении», – говорится в сообщении.

Собранные по данному факту материалы сотрудниками Упралдения собственной безопасности были переданы в следователям СК РФ по г. Москве, сотрудниками которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В столичном главке полиции уточнили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что речь идет о заместителе начальника управления организации тыла столичного главка МВД, полковнике внутренней службы Дмитрии Кошелеве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.10.17

Следствие определило главные версии гибели Марьянова: могли быть две причины. / В подмосковном Королёве автобус «вылетел» в кювет: три человека ранены. / Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве умерла пациентка косметологической клиники

В Москве 4-летняя девочка умерла после операции в стоматологической клинике

Изнасиловали демоны: московская пенсионерка озадачила полицию

Убийственный дорожный конфликт: задержан москвич, расстрелявший мужчину в центре Москвы

В Москве младенец погиб во время купания

В Москве арестован «бомбила»: травил пассажиров психотропными веществами

Задержан ещё один участник банды жестоких серийных грабителей

В центре Москвы преступники расстреляли мужчину
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Турецкие помидоры пустят в Россию в обмен на газовый поток: правительство РФ согласовало условия

«Последний богатырь»: необычная интерпретация русских сказок

Следствие определило главные версии гибели Марьянова: могли быть две причины

В подмосковном Королёве автобус «вылетел» в кювет: три человека ранены

Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости