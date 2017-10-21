В Москве задержан высокопоставленный сотрудник столичной полиции

В Москве задержан высокопоставленный сотрудник управления тыла столичного главка полиции по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Как сообщила пресс-служба ведомства, нарушения были выявлены при проверке государственного контракта.

«Сотрудник при проведении приемки выполненных сторонней организацией в рамках государственного контракта работ, заведомо зная, что указанные работы выполнены не в полном объеме, подписал акт об их выполнении», – говорится в сообщении.

Собранные по данному факту материалы сотрудниками Упралдения собственной безопасности были переданы в следователям СК РФ по г. Москве, сотрудниками которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В столичном главке полиции уточнили, что сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что речь идет о заместителе начальника управления организации тыла столичного главка МВД, полковнике внутренней службы Дмитрии Кошелеве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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