Молдавию поразили «украинские бациллы»: республика накануне краха

«Украинские бациллы бесправия» распространились на соседнюю Молдавию, где Конституционный суд накануне временно ограничил полномочия нынешнего президента страны Игоря Додона. Как считает известный российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, действия нынешний молдавских политиков полностью дискредитируют институты власти и в определенной степени угрожают существованию республики.

Комментирую сложившуюся в Молдавии ситуацию в интервью РИА «Новый День», Мартынов обратил внимание, что «глумление» над правом и Конституцией собственной страны может быть результатом договорной игры Додона и «единоличного хозяина Молдовы, единственного олигарха в стране» Влада Плахотнюка, который метит на пост премьер-министра. Цель этой комбинации – провести досрочные парламентские выборы.

Эксперт пояснил, что на фоне пророссийской риторики Додона, которая отвечает взглядам большинства жителей Молдавии, позиции социалистов в республике достаточно крепкие. «При досрочных парламентских выборах в декабре, на которых настаивает Додон, социалисты могут набрать до 40%», – считает Мартынов.

В то же время эксперт выразил уверенность в том, что уровень популярности нынешнего президента Молдавии с момента его инаугурации (декабрь 2016 года) планомерно снижается, так как Додон является марионеткой, не способной проводить собственную политическую линию и решения. Как прогнозирует Мартынов, молдавский президент не будет пользоваться поддержкой народных масс, если выборы будут проходить в следующем году, соответственно, партия Социалистов потеряет значительную часть своего электората.

В этой связи Мартынов обратил внимание, что Плахотнюку, который уже попал «в поле зрения Интерпола» и других европейских структур, также выгодны выборы сейчас.

«Додон не смог избежать связки с Плахотнюком. А ему (Плахотнюку) все равно, кого покупать. Для него главное заручиться поддержкой большей части парламента», – отметил эксперт.

Как полагает Мартынов, события, разыгравшиеся в Молдавии на этой неделе, по большей части, были направлены на внешних наблюдателей. «Молдавия – маленькая страна, где все друг друга знают. Народ и так видит, что происходит у них во «власти», – сказал он.

Политолог добавил, что отстранение от власти Додона, который публично подчеркивает свою пророссийскую позицию, может стать попыткой провокации России к действиям.

Одновременно Мартынов подчеркнул, что сложившаяся ситуация крайне негативно сказывается на будущем Молдавии.

«То, что произошло вчера – это беспрецедентный случай. Мировая история еще не имела подобный опыт. Может быть, в Молдавии распространились бациллы бесправия из Украины. Плахотнюк в Молдавии так же, как Порошенко на Украине, стремится только набить свой карман. «Решение» «Конституционного» «суда» временно отстранить Додона от его обязанностей, чтобы он не мешал назначить нового министра обороны – это глумление, издевательство над всеми основами права», – констатировал он.

По оценке политолога, такое вольное обращение с Конституцией страны ставит под вопрос существование самой государственности в Молдавии. «Молдавия – и так «банда», страна «победившей коррупции». Мне кажется, в скором времени может не быть государства республики Молдова», – сказал он.

Мартынов также отметил, что, учитывая внутренний кризис в Молдавии, нельзя исключать там народных волнений, так как люди устали от бесправия, алчности власти и своей бедности. «Но выступать они будут не за Додона, конечно», – считает он.

Напомним, 17 октября Конституционный суд постановил, что повторный отказ президента назначить министра следует толковать, как неспособность исполнения главой государства обязанности и влечет за собой временное отстранение от должности. В таком случает председатель парламента или премьер-министр могут в отдельных случаях подписывать указы вместо президента.

Накануне суд постановил, что Додон временно отстранен от выполнения своих обязанностей до момента назначения новым министром обороны Евгения Стурзы и приведения его к присяге. Президент Молдавии опубликовал обращение к гражданам, в котором заявил о начале решительных действий – проведения досрочных выборов в парламент и перехода к президентской форме правления.

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