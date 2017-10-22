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Воскресенье, 22 октября 2017, 13:19 мск

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Навальный вышел на свободу: готовится выступить на митинге в Астрахани

Навальный вышел на свободу: готовится выступить на митинге в Астрахани

Скандальный политик Алексей Навальный, который был арестован на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций, вышел на свободу. Сегодня вечером он намерен принять участие в митинге в Астрахани.

«Привет. Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню «Дай мне слово ведь я тамада» по радио. Готов к работе», – прокомментировал свое освобождение Навальный в Instagram.

Навальный был задержан в конце сентября, когда собирался поехать в Нижний Новгород для участия в несогласованном властями митинге. Второго октября Симоновский суд Москвы приговорил его к 20 суткам административного ареста, признав его виновным в совершении правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Политик заявил в суде, что виновным себя не считает и полагает, что его административное преследование связано с политической деятельностью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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