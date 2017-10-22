В небе над Подмосковьем едва не столкнулись самолеты

В Подмосковье произошло авиапроисшествие: израильский бизнес-джет Bombardier Challenger вылетел за пределы эшелона, приблизившись к встречному самолету, выполнявшему рейс Сочи – Москва, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщается, что бизнес-самолет вылетел с подмосковного аэродрома «Остафьево» в Тель-Авив. Экипаж, вопреки указаниям диспетчеров, поднялся на 130 метров выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером.
Источник пояснил, что срабатывание системы не говорит о неминуемой катастрофе. Экипаж израильского борта своевременно среагировал на действия системы, и самолеты благополучно разошлись.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 22.10.17
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