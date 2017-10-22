В туалете московского торгового центра обнаружен труп мужчины

В Москве в одном из торговых центров на Щелковском шоссе обнаружен труп мужчины. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, тело погибшего 1991 года рождения нашли в туалетной комнате.
По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как предполагается, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 22.10.17
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