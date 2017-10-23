В Москве два полицейских из Пензы попались на взятке

В Москве два сотрудника полиции Пензенской области попались на взятке в 243 тысячи рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, злоумышленников удалось задержать с поличным днем 20 октября в автомобиле, припаркованном рядом с одним из домов на Старомарьинском шоссе.

Сообщается, что мужчины, используя свои служебные полномочия, получили от женщины, подозреваемой в мошенничестве, которая пошла на сделку со следствием, взятку в размере 243 тысяч рублей. Взамен они пообещали ей не проводить у нее дома неотложный обыск и не доставлять ее к дознавателю Пензенской области.

После получения денег обвиняемые были задержаны сотрудниками оперативных служб.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Обвиняемые уже признали свою вину. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.17

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