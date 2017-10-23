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Понедельник, 23 октября 2017, 14:58 мск

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ЧП в редакции «Эха Москвы»: неизвестный ранил ножом радиоведущую

ЧП в редакции «Эха Москвы»: неизвестный ранил ножом радиоведущую

Сегодня в редакции «Эха Москвы» совершено нападение на ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Злоумышленник ворвался в помещение радиостанции и ударил ножом журналистку в горло.

Как сообщает радиостанция, в настоящий момент он задержан и передан полиции. По словам медиков, угрозы для жизни пострадавшей нет. Однако ей поставили катетер и госпитализировали.

По данным «Ленты.ру», причиной нападения стал личный конфликт, не связанный с работой. Полиция намерена возбудить уголовное дело.

При этом телеграм-канал Mash пишет о двух мужчинах, которые проникли в помещение на 14 этаже на Новом Арбате, брызнув на проходной из баллончика газом в лицо охраннику.

Москва, Ольга Ветрова

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