Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 октября 2017, 15:23 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, ,

Полиция: Напавший на журналистку «Эха Москвы» является иностранцем

Полиция: Напавший на журналистку «Эха Москвы» является иностранцем

Нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, которая в результате получила ножевое ранение в область шеи, совершил гражданин иностранного государства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В полиции уточнили, что в редакцию радиостанции неизвестный проник, брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия. После нападения на журналистку он был задержан сотрудниками охраны и передан полицейским.

«Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, опасности для ее жизни нет», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь.

В Следственном комитете уточнили, что задержанному мужчине 48 лет. Против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.17

Школьная программа сформирована: Минобрнауки опровергло введение нового курса от РПЦ. / ЧП в редакции «Эха Москвы»: неизвестный ранил ножом радиоведущую. / Убийца бас-гитариста группы «Любэ» приговорен к ограничению свободы.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

ЧП в редакции «Эха Москвы»: неизвестный ранил ножом радиоведущую

В Москве два полицейских из Пензы попались на взятке

В туалете московского торгового центра обнаружен труп мужчины

В Москве задержан высокопоставленный сотрудник столичной полиции

В Москве умерла пациентка косметологической клиники

В Москве 4-летняя девочка умерла после операции в стоматологической клинике

Изнасиловали демоны: московская пенсионерка озадачила полицию

Убийственный дорожный конфликт: задержан москвич, расстрелявший мужчину в центре Москвы
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Мосгорсуд вынес суровый приговор банде серийных убийц бездомных

Экономика /

«Академики отработали заказ властей»: эксперты не поверили прогнозу РАН о рекордном росте российской экономики

Общество /

Школьная программа сформирована: Минобрнауки опровергло введение нового курса от РПЦ

ЧП в редакции «Эха Москвы»: неизвестный ранил ножом радиоведущую

Убийца бас-гитариста группы «Любэ» приговорен к ограничению свободы

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости