Полиция: Напавший на журналистку «Эха Москвы» является иностранцем

Нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, которая в результате получила ножевое ранение в область шеи, совершил гражданин иностранного государства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В полиции уточнили, что в редакцию радиостанции неизвестный проник, брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия. После нападения на журналистку он был задержан сотрудниками охраны и передан полицейским.

«Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, опасности для ее жизни нет», – говорится в сообщении пресс-службы полиции.

По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь.

В Следственном комитете уточнили, что задержанному мужчине 48 лет. Против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.17

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