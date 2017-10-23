Мосгорсуд вынес суровый приговор банде серийных убийц бездомных

Московский городской суд вынес приговор так называемой банде «чистильщиков» – пятерым фигурантам дела о 15 убийствах бездомных. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, все обвиняемые осуждены на длительные сроки заключения.

В частности, Павлу Войтову назначено пожизненное заключение, Елене Лобочовой – 13 лет лишения свободы и Максиму Павлову и 9 лет 6 месяцев – в колонии общего режима, Владиславу Каратаеву – 16 лет и Артуру Нарциссову – 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

Все преступления были совершены на территории Москвы, Московской и Ярославской областей, а на счету осужденных – более 15 жизней.

Как установили следствие и суд, соучастники объединились в организованную группу и, действуя по плану, с июля 2014 по февраль 2015 года совершали убийства с особой жестокостью. В качестве жертв они выбирали лиц без определенного места жительства, склонных к употреблению алкоголя, а для расправы использовали малолюдные и безлюдные места, нападая в основном в темное время суток. Орудиями преступления служили ножи, молотки, кастеты и другие предметы.

Проведенные молекулярно-генетические, медико-криминалистические и другие судебные экспертизы подтвердили вину всех участников. Доказательства на основании вердикта присяжных заседателей были признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.17

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