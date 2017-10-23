Ранивший журналистку «Эха Москвы» обвинил ее в «сексуальных телепатических преследованиях»

Мужчина, совершивший сегодня нападение с ножом на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, обвинил свою жертву в «телепатических преследованиях» в течение нескольких лет. Об этом злоумышленник заявил после своего задержания.

Нападавший посетовал на то, что журналистка буквально залезла в его мозг. При этом он сказал, что знал потерпевшую «по телепатическому контакту 5 лет» – с 2012 года, а на преступление его толкнуло «сексуальное преследование», следует из его признания, видео которого опубликовано на сайте «Эха Москвы».

«Побудило то, что два месяца она меня преследовала, – пожаловался мужчина. – Сексуально преследовала. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила сексуально».

По данным информированного источника «Интерфакса», нападавшего мужчину зовут Борис Гриц, последнее время он проживал в Израиле.

По данным радиостанции, состояние Татьяны Фельгенгауэр, которая в результате нападения получила ножевое ранение шеи, оценивается как тяжелое. Она находится в НИИ имени Склифосовского.

Уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.10.17

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