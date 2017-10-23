Имитация конкуренции: Кремль повторят ошибки советского прошлого

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал главной причиной краха Советского союза политическую стагнацию и отсутствие механизма кадрового обновления в КПСС. Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, политик отметил, что сегодня в России также практически отсутствуют возможности для существования политической альтернативы в условиях имитации конкуренции.

Зюганов напомнил, что после середины 80-х годов прошлого века в СССР «не было механизма обновления высшего руководящего состава».

«Когда пришел к власти Черненко (Константин Черненко – генсек ЦК КПСС с февраля 1984 по март 1985 года), мне стало ясно, что у партии нет ни политической воли, ни честного признания того, что происходит», – сказал главный коммунист страны.

Он обратил внимание, что в то время Китай, опираясь на опыт построения социализма в Союзе, уже 10 лет проводил свои реформы, учитывая историю своей страны и свои традиции. «А у нас стали утверждать, что если вы разбежитесь по национальным квартирам, все будет лучше», – добавил он.

При этом Зюганов отметил, что в то время компартия не достаточное внимание уделяла информационной войне, которая велась против Советского союза. «Промывали мозги всем нашим гражданам, информационное программирование оказалось сильнее атомного оружия и довольно мощной армии. Надо было этому эффективно и грамотно противостоять, но высшее руководство оказалось к этому неспособно. Не оказалось механизма, который бы мог контролировать и приводить все в порядок», – констатировал лидер КПРФ.

С его точки зрения, такая партийная деградация, отсутствие возможности для молодых политиков, которые более чутко понимали реалии времени и могли повлиять на развитие страны, привели к тому, что в последнем составе руководства КПСС оказались «безвольный» Михаил Горбачёв, «иностранный агент» Александр Яковлев и Борис Ельцин, для которого «не существовало никаких правил». «Такая партия не в состоянии в кризисных условиях эффективно руководить страной», – подчеркнул Зюганов.

В этой связи лидер КПРФ обратил внимание, что нынешняя власть не учитывает трагический опыт своих предшественников и блокирует возможности для политического обновления в России, создавая только иллюзию конкурентности. По его мнению, наиболее ярко это видно накануне выборов.

«Демократические» выборы не имеют под собой никакой почвы: нет ни равенства, ни возможностей, ни много другого», – заявил он.

«Если бы власть думала об укреплении политической системы, она бы не занималась мухлежом, когда сидит Богданов (Андрей Богданов – политик и политтехнолог, уже заявивший о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году) и лепит партии. А они (власть) сидят и регистрируют их. Это партии одного трамвая и двух подъездов, чтобы дурачить людей», – сказал Зюганов.

В этой связи он вновь напомнил об опыте китайских коллег. «Руководство (КНР) проявило мудрость и нашло механизм кадрового обновления состава каждые 10 лет, что позволяет выдвигать новое молодое поколением рычагам управления», – отметил лидер КПРФ.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.10.17

Незаконная свалка в Мытищах может стать поводом для уголовного дела. / Зюганов успокоил почитателей Ленина: Путин не даст похоронить тело вождя. / Ранивший журналистку «Эха Москвы» обвинил ее в «сексуальных телепатических преследованиях». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»