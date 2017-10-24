Дело о покушении на убийство журналистки «Эха Москвы» передано в отдел особо важных дел

Уголовное дело о покушении на убийство журналистки «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, которая накануне подверглась нападению и получила ножевое ранение, передано в управление по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие ходатайствует о заключении под стражу 48-летнего обвиняемого. По месту его жительства проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, следователи изучили записи с камер наружного наблюдения.

Согласно уточненным данным, накануне мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и ударил ее ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. Татьяну Фельгенгауэр незамедлительно доставили в больницу, где ей оказали всю необходимая помощь.

Как сообщал ранее «Новый День», накануне мужчина, ранивший журналистку, обвинил свою жертву в «телепатических преследованиях» в течение нескольких лет. Об этом злоумышленник заявил после своего задержания. Нападавший посетовал на то, что сотрудница радиостанции буквально залезла в его мозг. При этом он сказал, что знал потерпевшую «по телепатическому контакту 5 лет» – с 2012 года, а на преступление его толкнуло «сексуальное преследование», следует из его признания, видео которого опубликовано на сайте «Эха Москвы».

«Побудило то, что два месяца она меня преследовала, – пожаловался мужчина. – Сексуально преследовала. Каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила сексуально».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.17

Россиян хотят заставить изучать «Домострой» перед свадьбой. / Преподаватели МПГУ судятся за право на годовой творческий отпуск. / Apple глупо облажалась в iOS 11. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»