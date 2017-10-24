В Москве задержан танцор: устроил пляски на крыше полицейской машины

Московская полиция задержала 25-летнего мужчину, устроившего пляски на крыше патрульной машины. Курьезный случай, который произошел на улице Молодцова, вызвал недоумение у «стражей порядка» – видимых причин, объяснявших поведение хулигана, не было.

По данным источников в правоохранительных органах, молодой человек вышел из дома и тут же забрался на патрульную машину, чтобы станцевать на ней. На крыше и капоте автомобиля остались вмятины, повреждены сирена и мегафон, передает РИА «Новости».

«Танцор» был доставлен в отделение полиции, а материалы переданы в органы следствия, где решат, будет ли возбуждено уголовное дело.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.10.17

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