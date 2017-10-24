В Москве 22-летняя девушка жестоко расправилась со своей бабушкой

В Москве 22-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве собственной бабушки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, шокирующее преступление было совершено сегодня утром в жилом доме на Кастанаевской улице.

По версии следствия, внучка нанесла своей бабушке не менее 10 ударов ножом в лицо и туловище. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.17

В Москве задержан танцор: устроил пляски на крыше полицейской машины. / Минпромторг объявил войну подделкам люксовых брендов. / Дело о покушении на убийство журналистки «Эха Москвы» передано в отдел особо важных дел. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»