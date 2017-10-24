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Вторник, 24 октября 2017, 13:25 мск

российское информационное агентство 18+

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В Москве 22-летняя девушка жестоко расправилась со своей бабушкой

В Москве 22-летняя девушка жестоко расправилась со своей бабушкой

В Москве 22-летняя девушка подозревается в жестоком убийстве собственной бабушки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, шокирующее преступление было совершено сегодня утром в жилом доме на Кастанаевской улице.

По версии следствия, внучка нанесла своей бабушке не менее 10 ударов ножом в лицо и туловище. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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