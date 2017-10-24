В Москве юноша ранил ножом в спину бывшего одноклассника

В Москве конфликт между молодыми людьми перерос в поножовщину, в результате которой 18-летний юноша получил ранение. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, кровавая ссора между бывшими одноклассниками произошла 23 октября вечером на Черноморском бульваре. По предварительным данным, юноша 2000 года рождения ранил бывшего одноклассника в поясницу колюще-режущим предметом и скрылся. Пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства конфликта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.17

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