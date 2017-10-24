Ранивший журналистку «Эха Москвы» арестован на два месяца

Обвиняемый в покушении на убийство ведущей радиостанции «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр арестован до 23 декабря. Такое решение вынес сегодня Пресненский районный суд Москвы в отношении Бориса Грица, удовлетворив ходатайство следствия.

Как заявил следователь, Гриц собирался убить журналистку, однако не смог довести свой умысел до конца из-за вмешательства сотрудников радиостанции.

У нападавшего нет постоянной регистрации в РФ, при этом он гражданин сразу двух государств – России и Израиля. По словам самого обвиняемого, он проживает в Люберцах и ранее не был судим, передает РАПСИ.

Стоит отметить, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого дела. Согласно данным ведолмства, накануне мужчина проник в офис радиостанции на Новом Арбате, где напал на журналистку и ударил ее ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам. Татьяну Фельгенгауэр незамедлительно доставили в больницу, где ей оказали всю необходимая помощь.

Как сообщал ранее «Новый День», накануне мужчина, ранивший журналистку, обвинил свою жертву в «телепатических преследованиях» в течение нескольких лет. Нападавший посетовал на то, что сотрудница радиостанции буквально залезла в его мозг. При этом он сказал, что знал потерпевшую «по телепатическому контакту 5 лет» – с 2012 года, а на преступление его толкнуло «сексуальное преследование», следует из его признания.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.10.17

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