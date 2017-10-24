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Вторник, 24 октября 2017, 15:33 мск

российское информационное агентство 18+

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В Москве школьникам вызвали «скорую» после прививки

В Москве школьникам вызвали «скорую» после прививки

Прививка манту вызвала переполох в в московской школе в районе Южное Бутово. Нескольким ученикам потребовалась «скорая помощь».

После плановой вакцинации, которая была согласована с родителями, шестеро учеников почувствовали себя плохо. Дети стали жаловаться на тошноту и головокружение, передает «РЕН-ТВ».

Однако госпитализация школьникам не потребовалась. Дети были переданы родителям.

Москва, Ольга Ветрова

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