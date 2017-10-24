Шок! Насильник напал в лифте на мать и ее 6-летнюю дочь

Шестилетняя девочка и ее 47-летняя мать подверглись изнасилованию на юго-западе Москвы. Неизвестный напал на них вечером 23 октября в лифте жилого дома на улице Академика Арцимовича. После совершения преступления, злоумышленник скрылся, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что через девять минут после ЧП женщина обратилась в полицию и сообщила о случившемся.

Полицейские изучили записи с камер виденаблюдения, назначена доследственная проверка. Кроме того, составлен фоторобот преступника, уточняет Vistanews.

По данным издания, мать с ребенком возвращались из детского сада, когда злоумышленник зашел за ними в кабину лифта. Он застопорил дверь на уровне третьего этажа и, угрожая ножом, совершил сексуальное насилие над обеими.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.10.17

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