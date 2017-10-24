Патриарх Кирилл ужаснулся после просмотра российского ТВ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике российские телеканалы из-за засилья криминала и пропаганды «дикого образа жизни». Об этом он сообщил на заседании Межрелигиозного совета РФ, назвав «очень опасным» информационный фон, на котором развивается современная цивилизация.

По словам главы Русской православной церкви, ему очень редко приходится смотреть телевидение. Однако, когда «между промежутками в своей работе» он переключает каналы – «становится страшно».

«На первом – криминал, на втором – криминал, на третьем – криминал, на пятом – криминал. Вы представляете, какая пропаганда криминала, разнузданности человеческих страстей, дикого образа жизни обрушивается на нашего потребителя телевидения. А если к этому еще добавить интернет…» – констатировал Патриарх, слова которого приводит РИА «Новости».

В современных газетах и журналах, по его мнению, люди также черпают зло.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.10.17

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