Собянин опроверг «фейк» о досрочных выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал предположения о возможном переносе выборов главы города на март «абсолютным фейком». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Соответствующее заявление столичному градоначальнику пришлось сделать после того, как главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предположил, что вопрос о переносе выборов определенно обсуждался между президентом России Владимиром Путиным и Собяниным. По его мнению, сейчас такая возможность «изучается» в администрации президента и вероятность переноса составляет 50%. «Будем наблюдать», – добавил он.

Реакция Собянина не заставила себя долго ждать – уже через два часа на странице мэра появилось опровержение.

«Алексей Венедиктов опубликовал пост о возможном переносе сроков выборов мэра. При всем уважении к Алексею Алексеевичу, это абсолютный фейк. Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной», – подчеркнул глава города.

В ответ на это Венедиктов отметил, что сейчас «фейки» «быстро превращаются в реальность».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», накануне Собянин подтвердил свою готовность участвовать в выборах.

«С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании», – сказал Собянин, подчеркнув, что считает своей обязанностью «закончить те реформы, которые идут в городе».

Выборы мэра столицы должны пройти в сентябре 2018 года. О желании участвовать в выборах уже заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, бывший член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, муниципальный депутат Илья Свиридов, который намерен баллотироваться от «Справедливой России». Из этого списка выпал экс-депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков – недавно он был назначен исполняющим обязанности губернатора Орловской области.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.10.17

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