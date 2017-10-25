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Среда, 25 октября 2017, 12:42 мск

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Помощница вице-спикера Совета Федерации лишилась «ювелирки» на 5 млн рублей

Помощница вице-спикера Совета Федерации лишилась «ювелирки» на 5 млн рублей

Помощница вице-спикера Совета Федерации Екатерина Бирюкова пострадала от грабителей. Неизвестные похитили из ее дома деньги и ювелирные украшения на 5 млн рублей.

Злоумышленники смогли совершить кражу, когда чиновница покинула свой коттедж в элитном поселке «Петровский» и переехала в московскую квартиру. При этом на даче остались золото и 100 тысяч рублей, передает телеграмм-канал Mahs.

Бирюкова работает в парламенте помощницей Галины Кареловой.

Москва, Ольга Ветрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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