Помощница вице-спикера Совета Федерации лишилась «ювелирки» на 5 млн рублей

Помощница вице-спикера Совета Федерации Екатерина Бирюкова пострадала от грабителей. Неизвестные похитили из ее дома деньги и ювелирные украшения на 5 млн рублей.

Злоумышленники смогли совершить кражу, когда чиновница покинула свой коттедж в элитном поселке «Петровский» и переехала в московскую квартиру. При этом на даче остались золото и 100 тысяч рублей, передает телеграмм-канал Mahs.

Бирюкова работает в парламенте помощницей Галины Кареловой.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.10.17

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