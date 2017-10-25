Задержан подозреваемый, обманувший Владимира Этуша на 28 млн рублей

Подозреваемый в хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк Следственного комитета.

Ранее актера обманом лишили его сбережений на сумму 28 млн рублей. По предварительным данным, которые сообщались в прессе, бывший президент нацбанка Абхазии предложил артисту выгодно пристроить деньги за границей – якобы в швейцарский банк. Этуш и его супруга отдали средства, однако получили отказ, когда попытались их вернуть. После этого актер обратился в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Владимир Этуш – участник Великой Отечественной войны, имеет звание народного артиста СССР и обладает многочисленными наградами и премиями. Фильмы, роли в которых доставались Этушу, по праву входят в золотой фонд отечественного кинематографа.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.10.17

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