Собянин анонсировал новую транспортную революцию в Москве / Готовится к перевыборам

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новый революционный проект преобразования транспортной инфраструктуры российской столицы. Выступая на заседании Мосгордумы, градоначальник сообщил, что совместно с РЖД и Минтрансом готовится создание сквозных маршрутов пригородных электричек через центр города.

«Мы обсуждаем новый проект – создание диаметров пригородного движения. Сегодня поезд приходит на вокзал, пассажиры пересаживаются, весь состав разворачивается и едет обратно. А так он будет проходить через центр города, пассажиры смогут из одной точки за МКАД доехать в другую буквально за 25 минут», – сказал Собянин, слова которого цитирует РБК. Например, вместо маршрута Калуга – Москва может быть запущен Калуга – Дмитров.

«Если хотя бы три-четыре таких диаметра удастся сделать, это уже будет революция», – заявил мэр Москвы. По его словам, радиальные пригородные направления планируется объединить «в одну колею, как в метро». Как ожидается, поезда будут «проноситься», как в подземке, – без остановок и с маленькими интервалами. Маршруты проложат на существующих железнодорожных путях, частично их реконструировав. Прокладывать новые пути «по домам» не планируется, подчеркнул Собянин.

По словам мэра, это «сложный проект, который требует и финансирования, и времени», но у него «есть перспектива». «Пригородная железнодорожная колея – огромное достояние города и Московского региона. Нужно использовать ее для улучшения движения», – подчеркнул Собянин.

Сейчас Московская железная дорога состоит из 11 радиальных направлений. По словам градоначальник, около 2 млн пассажиров в Москве ежедневно передвигаются на пригородных поездах, с 2010 года их число увеличилось на треть.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.10.17

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