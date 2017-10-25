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Среда, 25 октября 2017, 17:53 мск

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Выборы скоро: Собянин решил резко повысить москвичам социальные выплаты

Выборы скоро: Собянин решил резко повысить москвичам социальные выплаты

Правительство Москвы намерено резко повысить социальные выплаты сразу нескольким льготным категориям граждан. Об этом сообщил сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин.

«После обсуждения с Советом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии с 14,5 до 17,5 тысяч рублей. Увеличение доплат пенсий коснётся более миллиона пожилых людей», – сказал Собянин, выступая с ежегодным отчётом в Мосгордуме, передает РИА «Новости».

Столичный градоначальник также предложил повысить в два раза ежемесячную денежную компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий. Также в два раза планируется увеличить городские пособия ветеранам Москвы, участникам обороны Москвы.

Как отметил градоначальник, базовые пособия на ребёнка в малообеспеченной семье повысятся от 2 до 5 раз, а выплаты матерям-одиночкам вырастут до 15 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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