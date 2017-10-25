Дело участника «ореховской» ОПГ, обвиняемого в 16 убийствах, дошло до суда

В Подмосковье в суд направлено уголовное дело члена «ореховской» криминальной группировки Игоря Сосновского, который обвиняется в 16 убийствах и покушении на убийство пятерых. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионаольного главка Следственного комитета.

Участники ОПГ, в которую входил Сосновский, находившийся в международном розыске с 1998 года, «дерзко и цинично, совершали убийства», в основном днем. При этом они тщательно планировали расправу, не оставляя ни малейших «зацепок».

Длительное время убийства оставались нераскрытыми, однако затем удалось выйти на «след» сначала исполнителей, а потом организаторов и идейных вдохновителей банды.

Как отметили в ведомстве, на счету преступников – не один десяток преступлений, самые громкие из которых – убийства свидетелей и юристов по уголовным делам в отношении Ореховской ОПГ, несколько покушений на убийство директора рынка «Одинцовское подворье» Сергея Журбу, а также убийства водителей, охранников, адвокатов Сергея Журбы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.17

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