Патриарх Кирилл: Москве не обойтись без гастарбайтеров

Русская православная церковь с пониманием относится к приглашению трудовых мигрантов в российскую столицу, так как Москва нуждается в гастарбайтерах. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению.

Он обратил внимание на актуальность демографической проблемы для всей страны и огромную территорию России, которую нужно «осваивать». Однако рабочих рук, подчеркнул он, не хватает, передает «Интерфакс».

Упомянув программу реновации, Патриарх отметил, что дома, дороги, развязки строят «не жители города Москвы, это не православные люди».

«Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно, – сказал он. – Но давайте прямо скажем: значительная часть гастарбайтеров затем станет постоянными жителями наших городов».

Глава РПЦ также сравнил ситуацию в России с тем, что происходит в Западной Европе. По его словам, есть осознание опасностей, связанных с притоком беженцев из мусульманских стран, но причина тому – именно нехватка рабочих рук и «ничтожные цифры» прироста населения.

«А страна должна развиваться, дороги нужно строить, здания нужно строить, – пояснил он, – у страны появились средства, эти средства нужно реализовывать, нужно сделать, как говорят, технологический прорыв в будущее».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.10.17

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