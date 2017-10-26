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Четверг, 26 октября 2017, 11:37 мск

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Москва

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Настоящий «ужастик»: под участниками хоррор-квеста в Москве провалился пол, есть пострадавшие

Настоящий «ужастик»: под участниками хоррор-квеста в Москве провалился пол, есть пострадавшие

В Москве организована доследственная проверка в связи с информацией СМИ о травмах, полученных участниками квеста. Игра в превратилась в настоящий «хоррор», когда перед любителями пощекотать нервы провалился пол.

По данным СМИ, инцидент произошел в помещении на Варшавском шоссе. Группа из восьми человек во время прохождения хоррор-квеста провалилась вниз на этаж ниже, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

В результате трое участников игры получили ушибы и были доставлены в больницу.

Следователи оценят действия организаторов квест-игры, в частности, то, насколько они обеспечили безопасность участников во время развлекательного мероприятия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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