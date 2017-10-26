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NewDayNews.ru

Четверг, 26 октября 2017, 11:37 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Минтруд планирует урезать квоты для иностранных рабочих

Минтруд планирует урезать квоты для иностранных рабочих

Министерство труда РФ предложило правительству на 20% сократить квоту на выдачу разрешений на работу для иностранных граждан. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Согласно подготовленному документу, «потребность в привлечении иностранных работников» для России в 2018 году составит 140 423 человек. Стоит отметить, что это только 79,3% от квоты, установленной на текущий год.

Отмечается также, что разрешения и приглашения на работу будут выдаваться на основании визы, осуществляться «в соответствии с распределением по приоритетным профессионально-квалификационным группам».

Больше всего квот предназначено для рабочих, занятых на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах – 44608 квот. Еще 22 тысячи разрешений планируется выдать для рабочих промышленных предприятий, почти 15 тысяч – рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

Меньше всего квот (836) отведено для продавцов, демонстраторов товаров, натурщиков и демонстраторов одежды.

В настоящий момент проект распоряжения правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

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