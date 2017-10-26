В Москве задержан педофил, пристававший к девочке у школы

В Москве задержан мужчина по подозрению в сексуальных домогательствах к ученице младших классов. Извращенец приставал к девочке прямо возле учебного заведения, передает «РЕН-ТВ».
Сообщается, что о домогательствах сообщила в полицию мать школьницы. Сотрудники правоохранительных органов выехали к школе и задержали подозреваемого в педофилии по приметам.
Злоумышленник сознался в том, что домогался ученицы, трогал ее прямо у здания школы.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 26.10.17
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