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Четверг, 26 октября 2017, 14:53 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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В Москве задержан педофил, пристававший к девочке у школы

В Москве задержан педофил, пристававший к девочке у школы

В Москве задержан мужчина по подозрению в сексуальных домогательствах к ученице младших классов. Извращенец приставал к девочке прямо возле учебного заведения, передает «РЕН-ТВ».

Сообщается, что о домогательствах сообщила в полицию мать школьницы. Сотрудники правоохранительных органов выехали к школе и задержали подозреваемого в педофилии по приметам.

Злоумышленник сознался в том, что домогался ученицы, трогал ее прямо у здания школы.

Москва, Ольга Ветрова

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