В Москве задержан педофил, пристававший к девочке у школы

В Москве задержан мужчина по подозрению в сексуальных домогательствах к ученице младших классов. Извращенец приставал к девочке прямо возле учебного заведения, передает «РЕН-ТВ».

Сообщается, что о домогательствах сообщила в полицию мать школьницы. Сотрудники правоохранительных органов выехали к школе и задержали подозреваемого в педофилии по приметам.

Злоумышленник сознался в том, что домогался ученицы, трогал ее прямо у здания школы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.10.17

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