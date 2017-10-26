Оперативно: дело о стрельбе экс-сенатора Джабраилова направлено в Тверской суд

Расследование уголовного дела о стрельбе в отеле в центре Москвы завершено и стрлканаправлено в Тверской районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» полностью признал свою вину. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка полиции.

В ведомстве не назвали фамилию стрелка, однако, по данным источников информагентств, речь идет об экс-сенаторе Умаре Джабраилове.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло в ночь на 30 августа. Джабраилов был задержан за стрельбу в московской гостинице Four Seasons, которая расположена рядом с Кремлем на Охотном Ряду. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили в комнате многочисленные дырки от пуль в полу и потолке.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала Джабраилова вменяемым, он находится под подпиской о невыезде.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.10.17

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