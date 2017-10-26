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Четверг, 26 октября 2017, 21:31 мск

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Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

Тверской суд Москвы оштрафовал бизнесмена, бывшего сенатора Умара Джабраилова, который в августе был задержан после стрельбу в гостинице в центре Москвы, за употребление наркотиков на четыре тысячи рублей. Он был признан виновным в правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача), передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, дело в отношении Джабраилова по статье УК РФ «Хулиганство» за стрельбу в отеле в суд не поступало.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло в ночь на 30 августа. Джабраилов был задержан за стрельбу в московской гостинице Four Seasons, которая расположена рядом с Кремлем на Охотном Ряду. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции обнаружили в комнате многочисленные дырки от пуль в полу и потолке. Тогда же у бизнесмена был обнаружен «белый порошок».

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Джабраилова вменяемым, он находится под подпиской о невыезде.

Москва, Светлана Антонова

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