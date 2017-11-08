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Среда, 8 ноября 2017, 16:30 мск

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ЦИК РФ поставил крест на президентских амбициях Полонского

ЦИК РФ поставил крест на президентских амбициях Полонского

Скандальному олигарху Сергею Полонскому не удастся побороться за пост президента РФ в ближайшие 10 лет: его грандиозным планам мешает судимость за «тяжкое преступление». Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Колюшин.

«Если санкция (за совершенное преступление) 5 лет и больше, то независимо от того, сколько ему дали, это тяжкое преступление… тогда человек поражается в правах на 10 лет в плане избрания (на выборную должность)», – представитель ЦИК в комментарии РИА «Новости».

По словам Колюшина, если совершенное преступление не является тяжким и санкция за него предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы, то он может избираться, если амнистирован.

Как сообщал «Новый День», сегодня известный бизнесмен Сергей Полонский, который неоднократно оказывался в центре громких скандалов, вновь удивил общественность. Он заявил о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в качестве кандидата.

«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», – заявил Полонский сразу после заседания Мосгорсуда, который подтвердил законность его амнистии и отказался ужесточать приговор, чего добивалась прокуратура. Программным предвыборным лозунгом Полонского станет слоган «Свободы для всех и каждого».

Как сообщал «Новый День», избежать колонии Полонскому помогла переквалификация его действий на более мягкую статью – мошенничество в сфере предпринимательства. Он был признан виновным в хищении более 2,6 млрд рублей дольщиков двух элитных жилых комплексов в Москве. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы, но освобожден в зале суда – по истечению срока давности дела.

Москва, Ольга Ветрова

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