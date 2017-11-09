Женский «вирус» на президентских выборах: большинство кандидаток не решатся на реальное участие

Вмешательство «светских львиц» в президентскую кампанию не бросит тень на институт выборов. Об этом в интервью РИА «Новый День», комментируя так называемый «бабий бунт», сказал политконсультант, руководитель Ассоциации электронной электоральной политики Группа PiteR Александр Серавин.

«Ну и что? Пускай выдвигаются. У нас по закону люди могут идти (на выборы), пусть пробуют. Дискредитировать выборы может только нарушение закона – здесь же его нет», – прокомментировал эксперт.

Ксения Собчак, по его мнению, вполне могла и сама решить участвовать в выборах, а другие кандидатки, глядя на нее, «резко захотели выдвинуться» – «из чувства зависти».

«Ну а дальше, как снежный ком, это и пошло нарастать, как информационный вирус завертел всю эту информповестку», – считает Саравин.

По прогнозу эксперта, за телеведущую вполне могут проголосовать 10% избирателей – «точно больше, чем Прохоров (получил) в прошлый раз».

«Почему? Она известна. За кандидатов-женщин обычно голосуют парочку процентов – просто потому, что женщина. 1-2% вполне может проголосовать просто поэтому. Еще какой-то процент ей дает молодежная аудитория. Плюс она делает яркие заявления, которые тоже должны кого-то привлекать», – пояснил Серавин.

Он также отметил, что будет очень интересно, если светская львица вдруг обгонит лидера КПРФ Геннадия Зюганова или лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Тоже вполне реальное развитие событий, если так ситуация будет и дальше развиваться», – сказал он.

По его оценке, участь остальных кандидаток ими же и определена – пиар, за громкими заявлениями ничего не следует.

«Они не собираются ничего делать. Кто-то из них разве начал организовывать штаб и собирать подписи? Они просто высказались, что хотят идти. Поэтому, что мы обсуждаем.

Заявления же не обязывают к чему-либо», – подчеркнул Серавин, добавив, что Собчак, по крайней мере, предпринимает какие-то действия в направлении организации сбора подписей и документов, «чтобы стать кандидатом».

Отвечая на вопрос РИА «Новый День», как объяснить одобрение Собчак санкций против России, эксперт отметил, что такие заявления лучше вообще никак не оценивать: «Просто шоу есть шоу».

Он не исключил реальность слухов о том, что прозападная элита предъявила ультиматум президенту РФ Владимиру Путину, требуя не идти на выборы. «Я вполне допускаю, что такой ультиматум есть. Всегда пытаются влиять на нашу российскую выборную историю. Пускай думают все, что хотят. А мы должны идти своим путем», – резюмировал Серавин.

Он также предположил, что Путин, хоть и не заявлял пока о своем выдвижении, обязательно будет участвовать в президентских выборах.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 09.11.17

Суд арестовал квартиру, машину и счета Кирилла Серебренникова. / Легендарный актер Армен Джигарханян надеется развестись в «закрытом режиме». / Рунет впервые победил телевидение по рекламным доходам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»